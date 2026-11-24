Het nummer Real Love van Mary J. Blige heeft geen inbreuk gemaakt op het auteursrecht van het nummer Impeach the President van The Honey Drippers. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank geoordeeld, nadat een lagere rechtbank al tot dezelfde conclusie kwam.

In 2024 werd Universal Music Group (UMG) aangeklaagd door Tuff City Records, omdat Real Love volgens hen op een illegale manier elementen had overgenomen van het nummer Impeach the President van The Honey Drippers. Volgens de uitspraak, waar onder meer Rolling Stone over schrijft, "zijn de werken als geheel genomen verschillend". "De nummers verschillen van elkaar wat betreft tekst, melodie, genre, onderwerp en het algehele geluid."

De hogere rechter sloot zich aan bij de eerdere uitspraak van een lagere rechtbank. "Gelet op zowel de gestelde percussieve overlap als de werken in hun geheel, concluderen wij dat de rechtbank de vordering wegens inbreuk op het auteursrecht op de muzikale compositie terecht heeft afgewezen."

Een advocaat voor Tuff City liet aan Billboard weten "zeer teleurgesteld" te zijn over de uitspraak en zich te beraden op vervolgstappen.