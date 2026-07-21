FT: Trump werkt aan nieuwe importheffingen voor tientallen landen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump staat op het punt om deze week nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen, ondanks waarschuwingen van zijn adviseurs dat hij dat met het oog op de economie beter niet kan doen. Dat schrijft de Financial Times op basis van ingewijden.

Trumps huidige tijdelijke wereldwijde heffing van 10 procent loopt aanstaande vrijdag af. Volgens de Britse zakenkrant zullen de nieuwe tarieven op de korte termijn naar verwachting daaraan gelijk zijn. De regering in Washington zou echter ook werken aan andere mogelijkheden die haar de wettelijke basis kunnen geven om hogere invoertarieven voor te stellen.

Trump kondigde maandag al nieuwe tarieven van 50 procent aan op een reeks Canadese goederen, nadat hij onlangs ook al een heffing van 25 procent op Braziliaanse import had ingevoerd. Daarmee liet Trump zien dat hij importheffingen nog steeds ziet als een geschikt wapen om handelspartners van de Verenigde Staten onder druk te zetten.