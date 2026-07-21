Wietze de Jager en Chris Bergström tijdelijk te horen op 100% NL

Wietze de Jager en Chris Bergström zijn binnenkort vier weken lang 's ochtends te horen op 100% NL. Dat werd dinsdag bekendgemaakt in de ochtendshow van Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen. Het duo neemt vanwege de vakantie tijdelijk het stokje over.

Voor De Jager is het de eerste keer dat hij weer dagelijks te horen is op de radio sinds zijn verhuizing naar Bonaire in 2023. "Het is zo'n 3,5 jaar geleden dat ik voor het laatst een ochtendshow heb gepresenteerd", liet hij weten. "Maar we zijn er helemaal klaar voor, en hebben er vooral heel veel zin in."

Ook Bergström reageerde in de ochtendshow enthousiast op zijn zomerbaantje, al is voor hem nog maar de vraag of hij iedere ochtend aanwezig zal zijn. "Ik ben in een ver verleden na de ochtendshow een keer een middagdutje gaan doen toen ik thuiskwam, om een uur of twee", vertelde hij. De radio-dj werd vervolgens de volgende dag gebeld met de vraag waar hij bleef. "Dus het wordt elke dag spannend of Wietze er alleen zit, of dat ik erbij ben."