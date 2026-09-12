WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben tankers die door de Straat van Hormuz varen gevraagd dat alleen op bepaalde tijdstippen te doen, zodat het Amerikaanse leger bescherming kan bieden. De maatregel volgt op een toename van Iraanse aanvallen op schepen die 's nachts door de zeestraat varen, meldt de Financial Times.

Washington biedt sinds mei bescherming vanuit de lucht aan schepen die een route langs de Omaanse kust aan de zuidkant van de zeestraat gebruiken. Begin september is de periode waarin die bescherming beschikbaar is volgens de krant beperkt tot twee tijdvakken per dag. De Financial Times baseert zich op e-mails van een Amerikaans marinecentrum aan maritieme adviseurs.

De Straat van Hormuz is een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas ter wereld. Iran heeft de doorgang sinds het uitbreken van de oorlog met de Verenigde Staten en Israël beperkt. Daardoor is onder meer de alternatieve Saudische olieroute naar de Rode Zee belangrijker geworden.