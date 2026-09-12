WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump staat ervoor open dat Chinese autofabrikanten elektrische auto's in de Verenigde Staten produceren, mits ze daarvoor Amerikaanse werknemers inzetten. De feitelijke Amerikaanse blokkade op de import van Chinese auto's wil hij wel handhaven.

"Als China hier een fabriek wil openen om auto's te bouwen, vind ik dat prima", zei Trump tegen Fox News. "Maar ze nemen onze mensen in dienst." Hij wil voorkomen dat Chinese fabrikanten auto's goedkoop in Mexico produceren en vervolgens naar de Verenigde Staten exporteren. Chinese fabrikanten als BYD en Geely winnen wereldwijd snel marktaandeel met relatief goedkope elektrische auto's.

Chinese auto's worden momenteel grotendeels van de Amerikaanse markt geweerd door hoge importheffingen en regels die het gebruik van Chinese technologie in met het internet verbonden voertuigen beperken om zorgen over de nationale veiligheid.

Trump doet zijn uitspraken enkele weken voor een geplande ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping in Washington.