ROERMOND (ANP) - Funderingsspecialist voor windmolens Sif heeft ondanks solide prestaties in het afgelopen kwartaal nog altijd geen oplossing gevonden voor de financiële problemen van het bedrijf. De onderneming, die in Nederland productievestigingen heeft in Roermond en in Rotterdam op de Tweede Maasvlakte, waarschuwde afgelopen zomer al dat de offshore-windindustrie zich in de diepste crisis bevindt sinds de start zo'n 25 jaar geleden.

Sif handhaafde vrijdag de in juni verlaagde winstverwachting van 95 miljoen euro voor dit jaar, maar waarschuwde tegelijkertijd voor "materiële onzekerheid" over het vermogen om de bedrijfsactiviteiten de komende twaalf maanden voort te kunnen zetten. Het bedrijf verklaarde nog altijd gesprekken te voeren met banken, de Nederlandse overheid en de grootste aandeelhouders over een financiering op korte termijn.

Het bedrijf onderzoekt ook de strategische opties en voert gesprekken met diverse partijen.