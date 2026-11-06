Jamiroquai geeft twee concerten in Ziggo Dome in 2027

De Britse funkband Jamiroquai geeft volgend jaar twee concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. De groep rond zanger Jay Kay staat op 5 en 6 juli in de concertzaal, maakte organisator MOJO vrijdag bekend.

De optredens maken deel uit van een Europese arenatournee, waarbij Jamiroquai onder meer ook in Parijs en Londen speelt. De band, bekend van hits als Virtual Insanity en Cosmic Girl, vierde dit jaar het dertigjarig jubileum van de wereldwijde doorbraak met Virtual Insanity.

Jamiroquai werkt momenteel aan een negende studioalbum, het eerste in tien jaar tijd. Wanneer de plaat verschijnt, is nog niet bekendgemaakt.