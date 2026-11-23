GRONINGEN (ANP) - De Nederlandse gasvoorraden zijn voldoende gevuld en er zijn geen zorgen over tekorten in de winter, nu door het koude weer in Nederland en Noordwest-Europa de vraag naar gas voor verwarming van woningen en gebouwen toeneemt. Dat zegt een woordvoerster van Gasunie.

De Europese gasprijs ging maandagochtend omhoog door het koude weer en voorspellingen van relatief lage temperaturen in het noordwesten van Europa tot begin december. Op de Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs omstreeks 11.30 uur met 3,6 procent tot 91,68 euro per megawattuur.

De woordvoerster van Gasunie zegt dat het "business as usual" is met de gasvraag. "Daar zijn de gasvoorraden voor. Tijdens de winter neemt de inhoud af en zal dan in maart helemaal leeg zijn. Zolang wij niet aan de bel trekken zijn er geen zorgen over tekorten."

De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn nu voor bijna 60 procent gevuld. Dat was eind oktober nog meer dan 66 procent.