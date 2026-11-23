Koningin Máxima heeft maandagochtend de opening van de Top Nationale Weerbaarheid bijgewoond in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst gaan aanwezigen in gesprek over hoe Nederland zich beter kan voorbereiden op crisissituaties en dreigingen. Op beelden is te zien dat de koningin werd vergezeld door ministers Dilan Yeşilgöz (Defensie) en David van Weel (Justitie en Veiligheid). De desbetreffende ministeries organiseren de top in samenwerking met onder meer het Oranje Fonds en het Rode Kruis.

De top, die om veiligheidsredenen een besloten karakter heeft, brengt vertegenwoordigers uit onder meer de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven samen. De betrokken partijen spreken met elkaar over de voorbereiding op cyberaanvallen, sabotage en andere openbare verstoringen. Daarbij staat centraal hoe de bevolking en organisaties zich hierop kunnen voorbereiden.

Naast de opening ging Máxima in gesprek met vertegenwoordigers van de ministeries en partnerorganisaties. Verder bezocht ze het zogeheten inspiratieplein voor een kennismaking met initiatieven die de weerbaarheid van de samenleving bevorderen.