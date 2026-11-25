GRONINGEN (ANP) - Gasunie waarschuwt voor kwetsbaarheden op de gasmarkt en pleit daarom voor een strategische gasreserve om Nederland beter te beschermen tegen grote verstoringen bij het internationale aanbod. Gasunie ziet nu nog geen direct risico op een fysiek gastekort, maar de voorraden zijn wel historisch laag en de wereldwijde markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) is krap, terwijl Europa zeer afhankelijk is van gasimport.

Door het koude weer neemt het gasverbruik voor verwarming toe en dat zet druk op de voorraden. De Nederlandse voorraden zitten nu voor bijna 59 procent vol. Als het koude weer veel langer aanhoudt of als de temperaturen verder dalen, kan de voorraad sneller krimpen.

"De gasinfrastructuur in Noordwest-Europa is momenteel in hoge mate beschikbaar en de aanvoer naar Nederland en Europa is stabiel. De huidige situatie biedt echter geen garantie voor de rest van de winter. Koud weer, een grotere mondiale vraag naar lng en geopolitieke ontwikkelingen kunnen de balans tussen vraag en aanbod snel veranderen", aldus Gasunie.