Jennifer Barreto uit Puerto Rico heeft de titel van Miss Universe gewonnen. Volgens de organisatie is de 27-jarige Barreto de eerste moeder ooit die Miss Universe wint, al is het slechts sinds een paar jaar toegestaan voor getrouwde vrouwen en moeders om mee te doen aan Miss Universe.

De 75e editie van de Miss Universe-verkiezing werd gehouden in San Juan in Puerto Rico. Ook Nederland was vertegenwoordigd. De Groningse Melissa Bottema eindigde in de top 30. "Nederland vertegenwoordigen op het podium van Miss Universe en de Top 30 bereiken is een ervaring die ik voor altijd zal koesteren", keek zij op Instagram terug. "Ik ben meer dan dankbaar voor elk moment, elke les, elke verbinding en iedereen die deel heeft uitgemaakt van deze ongelooflijke reis."

Vorig jaar won Fátima Bosch uit Mexico Miss Universe. De organisatie maakte inmiddels bekend dat de competitie volgend jaar plaatsvindt in Vietnam.