Geen geld voor een ontstopper? Deze 3 dingen kun je eerst proberen

Het leven wordt alsmaar duurder. Steeds meer Nederlanders geven dan ook aan maandelijks krapper uit te komen dan voorheen. Als je dan merkt dat je in huis een rioolverstopping hebt, komt dat hard aan. Ontstoppers zijn namelijk best wel duur. Een verstopping kan daarom het verschil betekenen tussen net uitkomen of in het rood eindigen. Gelukkig zijn er een aantal dingen die je eerst zelf kunt proberen, zeker als je afvoer stinkt maar niet verstopt zit of als die alleen langzamer doorloopt dan normaal.

In dit artikel lees je welke drie dingen je kunt proberen om je afvoer te ontstoppen, voordat je een rioolspecialist in de arm neemt.

1. Gebruik baking soda en azijn om je afvoer te ontstoppen

Als de afvoer in je wasbak stinkt of maar deels doorloopt, komt dat meestal doordat er vetresten in de leidingen of in de sifon zitten. Dat probleem los je op met baking soda en schoonmaakazijn. Dat doe je zo:

Giet een kopje baking soda in de afvoer;

Giet een kopje azijn in de afvoer. Dit mengsel gaat bruisen;

Doe de stopper in de afvoer;

Laat het mengsel een nacht zijn werk doen;

Spoel na met heet (maar niet kokend!) water.

2. Gebruik een tuinslang voor een buitenafvoer

Ook als er in je tuin of rond je huis een afvoer verstopt zit, is dat best vervelend. In dat geval kun je een tuinslang gebruiken om te proberen de verstopping weg te spuiten. Dit kun je voor een verstopping binnenshuis beter niet doen. Werkt het namelijk niet, dan loop je het risico op een overstroming en waterschade.

Controleer eerst waar de verstopping zit door op een droge dag wat water in de afvoer te gieten. Blijft het water direct staan, dan zit de blokkade hoog en kun je die vaak met de hand verwijderen. Loopt het water wel naar beneden, dan zit de verstopping dieper. Steek vervolgens een tuinslang in de afvoer en laat rustig water lopen met normale waterdruk. Beweeg de slang voorzichtig op en neer, zodat bladeren en vuil loskomen.

3. Breng je septic tank tot leven met kip

Heb je een septic tank en merk je een nare geur of een traag doorlopende afvoer? Dan kan het zijn dat de tank vol zit of dat er te weinig bacteriën aanwezig zijn om afval goed af te breken. Sommige mensen voegen daarom rauwe kip toe aan de septic tank, omdat de bacteriën daarop de vergisting weer op gang kunnen helpen. Dat klinkt vreemd, maar het kan tijdens warme periodes werken. In koude maanden heeft deze methode meestal weinig nut, omdat de temperatuur in de bodem te laag is voor een goede werking van de bacteriën.

Wat als de afvoer nog steeds niet goed doorloopt?