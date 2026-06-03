Only Joling op longlist voor Gouden Televizier-Ring

Gerard Joling is met zijn realitysoap Only Joling dit jaar een van de kanshebbers voor de Gouden Televizier-Ring. Het RTL 4-programma is woensdag toegevoegd aan de longlist, heeft de organisatie bekendgemaakt. Ook de Omroep MAX-titels Rust en Vreugd en Een Onvergetelijk Mooie Reis hebben zich gekwalificeerd, net als De Bogaartjes (SBS6) en Het Verhaal van Nederland - De Tweede Wereldoorlog (NTR).

In de twee eerdere kwalificatierondes plaatsten de programma's Maestro, Woeste Grond (beide AVROTROS), Over Leven met Kanker, De Augurkenkoning, Bureau Utrecht (RTL 4), Kassa (BNNVARA) en de SBS6-programma's De Oranjezomer / De Oranjezondag, De Bondgenoten, The Tribute: Battle of the Bands en The Winner Takes It All zich al.

Na de zomer volgt nog een ronde met vijf nieuwe kanshebbers. Een selectiecommissie deelt daarna nog vijf wildcards uit.

Vorig jaar ging de felbegeerde Televizier-Ring voor de tweede keer naar Vandaag Inside.