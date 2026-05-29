Geschil met brandstofleverancier reden voor uitwijken vlucht KLM

SCHIPHOL (ANP) - KLM-vlucht KL714 van Paramaribo naar Amsterdam moest dinsdag uitwijken naar Frans-Guyana om bij te tanken vanwege een commercieel geschil met de brandstofleverancier. Dat bevestigt KLM. Surinaamse media meldden eerder al dat dit de reden was.

KLM liet passagiers afgelopen dinsdag in een officieel bericht weten dat de vlucht was gewijzigd, omdat er minder brandstof beschikbaar was. Daardoor moest een korte tussenstop worden gemaakt in Cayenne, waarna de reis naar Amsterdam werd voortgezet. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat er geen sprake was van een fysiek brandstoftekort. KLM voldoet naar eigen zeggen aan de overeengekomen tarieven voor brandstoflevering. Over de inhoud van het geschil doet KLM geen uitspraken.

Door de onverwachte stop liep de rechtstreekse verbinding tussen Suriname en Nederland vertraging op.