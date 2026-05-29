Belgisch koningspaar viert feestje na diplomauitreiking Elisabeth

Koning Filip en koningin Mathilde hebben de diplomauitreiking van hun oudste dochter prinses Elisabeth aangegrepen voor een klein feestje. De drie zijn volgens Het Laatste Nieuws gaan dineren om de mijlpaal te vieren.

"Zoals u kunt zien, zijn we heel trots op Elisabeth", zei Filip na afloop van de ceremonie tegen Belgische media. "Ze heeft dat prachtig gedaan. Het zal haar enorm helpen in de toekomst." En hoewel Elisabeth al vermoeid was, was er volgens haar ouders toch tijd om te "feesten". "Nog een paar uur", zei Mathilde lachend.

Ook Elisabeth sprak de media nogmaals toe. "Dank u dat u tot hier bent gekomen om dit mooie moment met mij te vieren. Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald", zei de 24-jarige troonopvolger met haar Harvard-diploma in de hand.