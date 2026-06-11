Gevonden worden in Google en in AI-antwoorden tegelijk

Wie iets opzoekt, typt allang niet meer alleen een zoekterm in Google. Steeds vaker stelt iemand een vraag aan ChatGPT, Gemini of Perplexity en leest het antwoord meteen, zonder ooit op een resultaat te klikken. Voor bedrijven verschuift daarmee de vraag van “sta ik bovenaan in Google” naar “word ik genoemd in het antwoord dat de gebruiker krijgt”. Dat zijn twee verschillende vragen, en toch hebben ze meer met elkaar te maken dan je zou denken.

Wat SEO en GEO van elkaar onderscheidt

SEO, oftewel zoekmachineoptimalisatie, draait om je positie in de klassieke zoekresultaten. Je wilt dat een pagina hoog staat voor relevante zoektermen, zodat mensen erop klikken en op je site belanden. De winst is direct meetbaar in posities, klikken en bezoekersaantallen.

GEO werkt anders. Generative Engine Optimization richt zich op de vraag of een AI-assistent jouw content gebruikt en noemt in het antwoord dat hij genereert. Hier telt geen positie en geen klik, maar of je wordt aangehaald als bron. Iemand stelt een vraag, krijgt een samengevat antwoord en ziet soms welke websites daaraan ten grondslag liggen. Of jouw merk daartussen staat, bepaalt je zichtbaarheid. Het doel verschilt dus: SEO jaagt op verkeer naar je site, terwijl het bij deze nieuwere discipline om vermeldingen gaat in antwoorden die de gebruiker vaak leest zonder ergens te klikken.

Waar de twee elkaar versterken

De fundamenten overlappen flink, en daar zit de echte winst. Een AI-model dat een antwoord opbouwt, put uit bronnen die het betrouwbaar en goed gestructureerd vindt. Dat zijn precies de signalen die je met SEO al opbouwt. Onderzoek liet zien dat content met feiten, concrete cijfers en duidelijke citaten tot zo’n 40 procent vaker in AI-antwoorden opduikt. Dat zijn geen losse GEO-trucs, het is gewoon goede content die ook in de gewone zoekresultaten beter presteert.

Een paar zaken werken voor allebei tegelijk:

Een heldere paginastructuur met logische koppen, zodat zowel zoekmachines als modellen je tekst makkelijk kunnen lezen.

Concrete, controleerbare informatie in plaats van vage beweringen.

Autoriteit die je opbouwt via verwijzingen en vermeldingen van andere betrouwbare sites.

Inhoud die echt antwoord geeft op de vraag achter een zoekopdracht.

Wie deze basis op orde heeft, bouwt aan beide kanten tegelijk. Dat scheelt dubbel werk en voorkomt dat je twee gescheiden strategieën gaat optuigen voor wat in de kern hetzelfde fundament is.

Hoe je hier praktisch mee omgaat

Kiezen tussen SEO en GEO hoeft niet, en het zou ook kunstmatig zijn. Begin bij een stevige inhoudelijke basis en kijk daarna hoe je content zich gedraagt in AI-antwoorden. Stel eens een vraag in ChatGPT of Perplexity over jouw vakgebied en bekijk welke bronnen worden genoemd. Staat een concurrent er wel tussen en jij niet, dan weet je meteen waar er werk ligt.

Het is ook een van de redenen waarom organisaties hun SEO uitbesteden aan specialisten die beide werelden begrijpen. De technische kennis voor goede vindbaarheid is grotendeels dezelfde gebleven, alleen het speelveld is groter geworden. Een partij die dat overziet, optimaliseert een pagina niet alleen voor de tiende blauwe link in Google, maar ook voor de kans dat een model de tekst aanhaalt.

Beginnen bij de inhoud die klopt

De zoekwereld verandert sneller dan de meeste vakgebieden, maar de kern blijft opvallend stabiel. Wie content maakt die klopt en logisch is opgebouwd, wordt gevonden. Of dat nu gaat via een blauwe link in Google of via een zin in een AI-antwoord maakt voor die basis weinig uit. De kanalen verschuiven, het fundament niet. Daar je aandacht op richten levert op beide fronten het meeste op.