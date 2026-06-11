Voormalig NOS-verslaggever Gerri Eickhof heeft een documentaire gemaakt voor Omroep ZWART. In de driedelige serie Ongelijke Behandeling, die vanaf 29 juni wordt uitgezonden op NPO 2, onderzoekt hij hoeveel ongelijkheid er is in de gezondheidszorg.

"Ik had gedacht toen ik aan deze serie begon dat de gezondheidszorg voor iedereen redelijk gelijk is, maar door dit onderzoek ben ik wel anders gaan denken", zegt Eickhof in een persverklaring van Omroep ZWART. "Ik ben versteld gaan staan wat een verschillen er zijn en wat een geluk ik heb gehad." Eickhof werd te vroeg geboren en zijn gezondheidskansen waren volgens ZWART "niet heel stabiel".

De 68-jarige Eickhof, die vorig jaar afscheid nam van het NOS Journaal, ontmoet onder meer patiënten, artsen, onderzoekers en deskundigen. De regie is in handen van Janine Bakker.