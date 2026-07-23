Google haalt uit naar Brussel na enorme Europese boete

AMSTERDAM (ANP/RTR) - Google heeft stevige kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg donderdag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels.

Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Daarmee overtreedt het bedrijf volgens Brussel de Digital Markets Act (DMA). Daarnaast kreeg het bedrijf een boete omdat Google in zijn appwinkel Google Play geen ruimte geeft aan app-ontwikkelaars om klanten te wijzen op andere appwinkels.

Volgens Google maakt deze manier van toepassen van de DMA-regels alledaagse producten alleen maar slechter. "Om eraan te voldoen, moeten we realtime zoekfuncties verwijderen waar Europeanen veel waarde aan hechten, zoals directe prijsinformatie en actuele beschikbaarheid van hotels, vluchten en restaurants."

Verslechtering

Daarnaast zegt Google door de regels veiligheidsmaatregelen op Google Play af te moeten bouwen. "Dit is geen eerlijke concurrentie, maar een verslechtering van producten, gedreven door een kleine groep partijen die vooral hun eigen belangen nastreven. Europese bedrijven en consumenten zijn daarvan de dupe. Regelgeving zou producten moeten verbeteren, niet slechter maken", besluit het Amerikaanse bedrijf.

Google overweegt om in beroep te gaan tegen de boete.