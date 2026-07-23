ICC zet zaak tegen Soedanese rebellenleider stop

DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) zet de zaak tegen de Soedanese rebellenleider Abdallah Banda stop. Aanklagers vroegen hier al om, omdat er geen goed genoeg bewijs meer zou zijn om hem te kunnen veroordelen.

Banda werd ervan verdacht in 2007 in de Soedanese regio Darfur meerdere oorlogsmisdaden te hebben gepleegd, zoals geweld tegen mensen.

De zaak zou eigenlijk in 2014 behandeld worden, maar werd uitgesteld omdat Banda er zelf toch niet bij zou zijn. Inmiddels zeggen aanklagers dat getuigen niet meer willen of kunnen meewerken. Ook zouden er bij bepaalde getuigen problemen zijn met de geloofwaardigheid.

Het ICC vindt dat de aanklager niet goed genoeg heeft laten zien dat het bewijsmateriaal door de jaren heen zo is verslechterd. Toch stemmen ze ermee in de zaak stop te zetten, omdat de aanklager "weigert de zaak te presenteren". Het hof benadrukt dat er altijd een nieuwe zaak tegen Banda kan worden gestart, over dezelfde feiten.