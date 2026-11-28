BRUSSEL (ANP/AFP/BELGA) - Google heeft de bouw van een datacenter in België stilgelegd, nadat lokale autoriteiten hadden vastgesteld dat de juiste bouwvergunning ontbreekt. Het Amerikaanse techconcern zegt nu te wachten op nadere instructies vanuit de overheid.

Het gaat om een terrein vlak bij Charleroi. Volgens de Waalse overheid is "het illegaal optrekken van een gebouw van 3 hectare" een "zware overtreding".

Greenpeace had eerder al geklaagd dat Google niet over de juiste papieren beschikte. Google bestrijdt dat.

Omwonenden

Over het project speelt al langer een juridische procedure. Die begon nadat Google had gevraagd de voorwaarden van de bouwvergunning te wijzigen. Google zou voor de koeling van het datacenter gebruik willen maken van water uit een nabijgelegen rivier, terwijl eerder was uitgegaan van luchtkoeling.

De stap leidde tot verzet onder omwonenden. Autoriteiten wezen de aanvraag van Google vervolgens af. Het techconcern heeft die beslissing aangevochten bij de rechter. In januari staat een zitting gepland.