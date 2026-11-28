Snelle heeft voor zijn album Binnenspiegel een gouden plaat gekregen. "Kijk wat ik vond in de kleedkamer. Het album Binnenspiegel = GOUD!", schrijft hij zaterdag op Instagram.

"Erg dankbaar en een erg leuke afsluiter van de tour", aldus Snelle. Als een album de gouden status bereikt, betekent het dat het album 40 miljoen keer of meer gestreamd is.

Voor het album, dat in mei verscheen, werkte Snelle samen met onder anderen Zoë Livay, Flemming, Trobi en Kaya Imani. Op de plaat staan nummers als Ik Zing, Weer Een Dagje Ouder en Laat Het Licht Aan.