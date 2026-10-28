Google voert omzet op dankzij clouddivisie, winst krijgt tik

MOUNTAIN VIEW (ANP/AFP) - Google-moederbedrijf Alphabet heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald, maar zag de winst dalen. De opbrengsten van de divisie voor cloudactiviteiten namen het hardst toe, dankzij de grote vraag naar rekenkracht en toepassingen van kunstmatige intelligentie. Het nettoresultaat kreeg een knauw door verliezen op beleggingen door Google.

De omzet kwam uit op 127,6 miljard dollar, wat 25 procent meer is dan een jaar eerder. De clouddivisie wist de omzet ruim te verdubbelen tot 30,7 miljard dollar. Ook de operationele winst steeg, maar de nettowinst zakte ongeveer een kwart tot 26,2 miljard dollar.

Ondanks de sterker dan verwachte groei van de clouddivisie, blijven de algehele resultaten achter bij de verwachtingen van analisten. Het aandeel ging na het bekend worden van de cijfers omlaag in de nabeurshandel. Daarbij speelt mee dat Alphabet gigantische bedragen investeert in AI en datacenters. Beleggers willen weten of al die kosten worden terugverdiend.