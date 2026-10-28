Willem II haalt Streppel terug als hoofdtrainer

TILBURG (ANP) - Willem II heeft Jurgen Streppel teruggehaald en aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De 57-jarige coach had van 2011 tot 2016 al eens de leiding bij de Tilburgers en moet de club dit seizoen behoeden voor degradatie. Hij heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen, meldt de hekkensluiter van de Eredivisie.

Streppel is de opvolger van de vorige week ontslagen John Stegeman. Eerder was hij onder meer coach van Helmond Sport, sc Heerenveen en Roda JC.

"Willem II is een club die ik goed ken en waar ik vijf mooie jaren heb meegemaakt", reageert Streppel op de clubsite. "Ik ben me ervan bewust dat er een sportieve opdracht ligt. Juist daarom ga ik deze uitdaging aan."

Adrie Koster zat zaterdag tijdens het verloren thuisduel met SC Cambuur (1-6) als interim-trainer op de bank.