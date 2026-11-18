MOUNTAIN VIEW (ANP/AFP) - Google-zusterbedrijf Waymo haalt al zijn zelfrijdende voertuigen van de Amerikaanse snelwegen. Eerder had de staat Californië de taxidienst tijdelijk de toegang tot snelwegen ontzegd om veiligheidsproblemen na meerdere incidenten.

Waymo is buiten Californië onder meer te vinden in de Amerikaanse steden Phoenix, Austin en Miami. Het bedrijf, een dochteronderneming van Google-moederconcern Alphabet, zegt dat het mijden van snelwegen een tijdelijke maatregel betreft.

Een van de incidenten in Californië ging vorige week viraal op sociale media. Op een video, opgenomen op een snelweg bij San Francisco, is te zien hoe een Waymo-voertuig met hoge snelheid nadert en probeert twee politieauto's in te halen, terwijl die met knipperende lichten bewust het verkeer afremmen. De agenten reden achter een langzaam rijdende vrachtwagen van een wegwerkploeg. Na dit voorval verbood Californië Waymo-voertuigen de snelwegen op te gaan totdat Waymo verbeteringen heeft doorgevoerd.