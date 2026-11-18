Regisseur Mike van Diem gaat het boek Aan het einde van de oorlog van schrijver Bert Natter verfilmen. Dat heeft producent Kepler Film woensdag bekendgemaakt. Het wordt de eerste film die Van Diem maakt na zijn bioscoophit Voor de meisjes, die werd bekroond met vier Gouden Kalveren.

De roman van Natter speelt zich af in de laatste 24 uur in een concentratiekamp aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het boek is winnaar van de Libris Literatuurprijs 2025 en is verschenen in negen talen. In Nederland zijn er inmiddels 80.000 exemplaren verkocht.

Van Diem werkt op dit moment aan het scenario. Acteurs zijn nog niet bekend. Het is de bedoeling dat Aan het einde van de oorlog in 2029 in de bioscopen verschijnt.

De regisseur won in zijn leven twee Oscars. Zijn debuutfilm Alaska werd bekroond met een Studenten Oscar. Met zijn boekverfilming Karakter won Van Diem in 1998 de Oscar voor beste buitenlandse film. Het feit dat organisatie SEE NL onlangs zijn film Voor de meisjes niet selecteerde als Nederlandse inzending voor de Oscars leidde tot veel verontwaardiging.