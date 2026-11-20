LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Goud werd vrijdag voor de vijfde dag op rij goedkoper en is daarmee op weg naar de slechtste week sinds maart. Signalen dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten verder gaat verhogen en een uitverkoop van AI-aandelen zetten beleggers ertoe het edelmetaal te verkopen om verliezen te dekken.

De goudprijs daalde vrijdag met ongeveer 3 procent naar zo'n 3550 dollar per troy ounce (31,1 gram), het laagste niveau sinds september 2025. Daarmee is de prijs van het edelmetaal op weg om deze week bijna 9 procent te verliezen. Ook de zilverprijs is gezakt.

Donderdag voegde de president van de Fed in Chicago, Austan Goolsbee, zich bij een aantal andere functionarissen van de Amerikaanse centrale bank die hebben gezinspeeld op renteverhogingen. Hij zei dat hij alle opties zou overwegen om de hardnekkige inflatie in de VS tegen te gaan. Hogere rentetarieven zijn doorgaans ongunstig voor goud, dat geen rente oplevert.

Goud is sinds het begin van de Iranoorlog eind februari met ongeveer een derde in prijs gedaald, doordat hogere energiekosten de inflatie aanwakkerden. Het edelmetaal heeft ook last van een koersval van technologieaandelen. Dat kwam door zorgen van beleggers over de handel rond kunstmatige intelligentie en de angst dat techbedrijven hun enorme investeringen in AI niet zullen terugverdienen.