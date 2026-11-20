De Japanse prinses Aiko heeft vrijdag in een park in Singapore een fukugi-boom geplant, ter herinnering aan haar bezoek. Op beelden is te zien hoe de dochter van keizer Naruhito en keizerin Masako aarde rond de voet van de boom strooit en die water geeft. De boomplantceremonie vond plaats in de wijk Jurong in het westen van Singapore.

Verder kreeg Aiko uitleg over twee cycaden die door haar grootouders, keizer Akihito en keizerin Michiko, zijn geplant in 1970. Het paar was toen als kroonprins en kroonprinses op bezoek in het Aziatische land. De 2 meter hoge bomen staan volgens The Japan Times nog altijd symbool voor de vriendschap tussen Japan en Singapore.

Aiko is deze week in Singapore voor een vijfdaags bezoek dat nog tot en met zaterdag duurt. De 24-jarige prinses blikte tegenover journalisten terug op haar tweede officiële reis naar het buitenland. "Het is een vruchtbaar bezoek geweest, vol nieuwe ervaringen, waardoor ik de unieke charmes van Singapore heb kunnen ontdekken, waaronder het prachtige stadsbeeld, de geschiedenis, de cultuur en de natuur", zei ze na de plantceremonie.