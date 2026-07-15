KLAASWAAL (ANP) - De goudmarkt is in het tweede kwartaal van 2026 gestabiliseerd, meldt Goudwisselkantoor op basis van eigen transactiegegevens. De stabilisatie volgt op een periode waarin de goudprijs het hoogste niveau ooit bereikte door de onrust in de wereld. Inmiddels ligt de prijs van het edelmetaal, dat in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien, weer iets onder het niveau van begin dit jaar.

Hoewel de rust op de goudmarkt is teruggekeerd, blijft de vraag naar edelmetalen volgens Goudwisselkantoor "structureel hoog". Na het uitzonderlijk sterke eerste kwartaal is de vraag naar goud en zilver in de afgelopen drie maanden wel gecorrigeerd. Ondanks die afname is het totale aantal transacties in Nederland in de eerste zes maanden van 2026 met 22 procent gestegen, meldt het familiebedrijf met ruim 175 vestigingen in Nederland, België en Duitsland.

Ook is sinds juni sprake van herstel, met een stijging van 12 procent van het totale aantal transacties ten opzichte van vorig jaar. Zowel de inkoop als verkoop trok daarbij aan.

In het eerste halfjaar lieten zowel goud als zilver in korte tijd sterke prijsschommelingen zien. Zo is de zilverprijs sinds het hoogtepunt van ruim 3000 euro per kilo in januari bijna gehalveerd. Desondanks liggen de prijzen van beide edelmetalen ruim boven het niveau van een jaar geleden.

De prijzen van goud en zilver liggen daarmee volgens directeur Johan de Ruiter van Goudwisselkantoor weer in lijn met de stijging in de afgelopen vijf jaar. De goudprijs reageert volgens hem wel "minder voorspelbaar" dan voorheen, maar de hernieuwde vijandelijkheden afgelopen weekend in de Straat van Hormuz houden de vraag naar het edelmetaal als veilige haven onverminderd hoog.

Ook aankopen door centrale banken steunen volgens De Ruiter de goudprijs. Centrale banken, met Polen, China en India als koplopers, breiden hun goudreserves uit om minder afhankelijk te worden van de Amerikaanse dollar. Daarnaast verwachten meer centrale banken dan ooit dit jaar hun goudvoorraden te vergroten en zal goud naar verwachting in de komende vijf jaar een groter deel van de wereldwijde reserves uitmaken, aldus De Ruiter.