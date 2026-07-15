WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd dat hij de Amerikaanse aanvallen op Iran volgende week uitbreidt naar "elektriciteitscentrales en bruggen" als Teheran dan nog geen akkoord met de Verenigde Staten heeft gesloten.

"Volgende week wordt het echt erg voor ze, want dan zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt. Dan zijn de bruggen aan de beurt", zei Trump in een interview met de Amerikaanse zender Fox News. "We gaan al hun elektriciteitscentrales uitschakelen. We gaan al hun bruggen uitschakelen, tenzij ze aan tafel komen zitten en gaan onderhandelen."

In hetzelfde interview zei Trump dat er dinsdag wel onderhandelingen waren tussen Iraanse en Amerikaanse functionarissen. "De enige manier om met de Iraanse regering te onderhandelen is vanuit een positie van kracht", zei hij ook. "En de enige vorm van kracht is militaire kracht. Dat is precies wat we hebben gedaan."