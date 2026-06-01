LONDEN (ANP/RTR) - De groei van de industrie van de eurozone is in mei vertraagd na een sterke opleving in april, meldt marktonderzoeker S&P Global. De nieuwe orders van fabrieken stagneerden vorige maand. In april namen de nieuwe fabrieksorders nog sterk toe doordat klanten aankopen naar voren haalden door de angst voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten.

De index van S&P Global die de mate van bedrijvigheid in de industrie van het eurogebied meet, nam in mei af tot 51,6. Dat was wel iets hoger dan de voorlopige raming van 51,4. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. In april stond de index met 52,2 nog op het hoogste niveau in bijna vier jaar.

"Hoewel fabrikanten in de eurozone in mei voor de vierde maand op rij groei rapporteerden, vertoont de sector tekenen van problemen onder de druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten", zei Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence.