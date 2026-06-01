BRIGHTON (ANP/RTR) - De Engelse voetballer James Milner heeft na 24 seizoenen zijn carrière beëindigd. De 40-jarige oud-international is recordhouder met 658 wedstrijden in de Premier League. Hij speelde zijn laatste twee seizoenen in dienst van Brighton & Hove Albion.

Milner nam in februari het record over van Gareth Barry, die in 2020 stopte na 653 wedstrijden in de Premier League. Milner kwam daarna nog vier keer in actie. De middenvelder maakte als 16-jarige zijn profdebuut bij Leeds United in 2002. Hij speelde later onder meer voor Newcastle United, Aston Villa, Manchester City en Liverpool.

"Ik heb het geluk gehad om een aantal onvergetelijke momenten mee te maken, van overleven in de competitie tot het winnen van trofeeën, spelen in Europa en Engeland vertegenwoordigen op twee Europese kampioenschappen en twee wereldkampioenschappen", schreef Milner op sociale media. "Maar bovenal zijn het de mensen en vriendschappen die ik in de loop van mijn carrière heb opgebouwd die ik voor altijd zal koesteren."