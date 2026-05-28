Groeiende aandacht voor tuin en terras door warm weer in Nederland

Nederlanders kijken nu het warmer wordt weer vaker naar hun buitenruimte. Er is opnieuw veel zon, droog weer en op veel plaatsen tropische temperaturen. Dat zet huiseigenaren en huurders aan om tuin en terras klaar te maken voor de lange dagen buiten. Vooral nu de zomer dichterbij komt, groeit de vraag hoe je jouw tuin, balkon en terras beter bruikbaar kunt maken tijdens hoge temperaturen. Want ja, wie wil met zo’n goed weer binnen blijven zitten?

Meer Nederlanders richten hun buitenruimte opnieuw in voor lange zomerdagen

Deze trend komt niet uit het niets. De warme dagen zorgen ervoor dat veel mensen opnieuw naar hun buitenruimte kijken. In tuinen, op balkons en op terrassen wordt zichtbaar wat nog nodig is voor de zomer; schaduw, beplanting, tuinmeubels en beschutting tegen zon of regen. Tuin en terras worden nu beschouwd als plek voor ontspanning én als ruimte die bestand moet zijn tegen hevige weersinvloeden, zoals zon, droogte en onweersbuien. Als Nederlander wil je wel gewoon lekker kunnen zitten onder de zon in je eigen tuin

Tuin en terras krijgen opnieuw aandacht

Door het warme weer gaat de aandacht vooral naar keuzes rond buiten wonen. Het KNMI verwacht na een zonnige en warme periode later in de week meer kans op een regen- of onweersbui. Daardoor kijken bewoners niet alleen naar verkoeling, maar vooral ook naar bescherming van meubels, plantenbakken en overkappingen. Tuin en terras moeten tijdens zulke wisselende dagen snel bruikbaar zijn. Dan moet je wel hebben nagedacht over voldoende schaduw, een zitplek die niet direct na een bui nat is en beplanting die beter tegen hitte kan. Daarom pakken Nederlanders gazononderhoud dit voorjaar serieuzer aan . Wie zijn buitenruimte niet onderhoudt, kan er ook niet ontspannen zitten.

Tuin vraagt tijdens warme periodes om extra onderhoud en verzorging

Tijdens hoge temperaturen hebben planten, gazons en jonge aanplant extra aandacht nodig. Dat betekent niet dat er voortdurend water moet worden gebruikt. Juist slim water geven helpt verdroging te beperken. Vroeg in de ochtend of later op de avond verdampt minder water dan midden op de dag. Schaduwdoek, bodembedekkers en planten in grotere potten kunnen verdamping beperken. Het RIVM adviseert bij hitte bovendien om voldoende te drinken en de woning koel te houden. Wie buiten werkt in de tuin, kan zware inspanning beter vermijden op het heetste deel van de dag.

Terras wordt steeds vaker ingericht als verlengstuk van de woning

Het terras wordt bij veel woningen ingericht als extra leefruimte. Er is steeds meer aandacht voor planten, struiken en bomen in klimaatvriendelijke tuinen. Dat sluit nu eenmaal aan bij terrassen waar groen, schaduw en beschutting worden meegenomen. Bewoners kiezen vaker voor een combinatie van zitruimte en beplanting. Daardoor ontstaat een buitenplek die beter bestand is tegen zon en kortdurende regen. Veel mensen die een overkapping hebben of laten plaatsen, willen ook graag naar buiten kunnen kijken en genieten van hun mooie tuin. Een glazen wand overkapping is hiervoor dé oplossing. Plaats een glazen schuifwand in je overkapping en je bent klaar voor de zomer!

Comfortabel buiten zitten wordt belangrijker tijdens warme periodes

Wanneer de temperatuur oploopt, verandert buiten zitten van een spontane keuze in iets waar bewoners vooraf over nadenken. Zonwering, ventilatie, schaduw en drinkwater worden belangrijker. Het RIVM wijst erop dat mensen bij hitte hun lichaam koel moeten houden en meer moeten drinken dan normaal. Voor tuin en terras betekent dit dat een beschutte zitplek, voldoende schaduw en luchtige indeling meer aandacht krijgen. Een parasol alleen is niet altijd genoeg. Bomen, pergola’s, zonneschermen en beplanting kunnen samen zorgen voor een buitenruimte waar je tijdens hoge temperaturen langer kunt zitten.

Huiseigenaren zoeken naar manieren om langer van het buitenleven te genieten

De huidige weersituatie laat zien dat buitenleven in Nederland steeds meer afhangt van voorbereiding. Op zonnige dagen wil je snel naar buiten kunnen, maar bij hitte of een plotselinge bui moet de buitenruimte bruikbaar genoeg zijn. Daarom kijken huiseigenaren naar vaste schaduwplekken, groene borders, waterdoorlatende bestrating en beschutte zithoeken. Huurders met een balkon moeten vergelijkbare keuzes nemen, maar dan op kleinere schaal. Denk hierbij aan planten in bakken met een schaduwdoek en meubels die snel drogen.

Flexibele buitenoplossingen winnen terrein richting de zomer

Richting de zomer neemt de behoefte aan flexibele oplossingen verder toe. Het weerbericht laat zien dat warme dagen en buien elkaar kunnen opvolgen. Daardoor zoeken bewoners naar oplossingen die bij zon werken én bij wind of regen. Verplaatsbare plantenbakken, inklapbare zonwering, glazen schuifdelen, overdekte zitplekken en ga zo maar door; allemaal oplossingen om meer te halen uit je terras en tuin.