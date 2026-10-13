DEN HAAG (ANP) - Een groep Nederlandse organisaties, waaronder ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank ontwikkelt een nieuwe identificatiedienst. De digitale identiteitswallet met de naam MyCheck wordt daarmee een alternatief voor itsme, de opvolger van iDIN. De nieuwe app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn.

Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen en dan digitale handelingen uitvoeren. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld documenten en contracten invullen en ondertekenen, maar ook inloggen bij websites en leeftijdsverificaties uitvoeren. Ook kun je met de app adresgegevens delen voor rijbewijs en paspoort. De bedoeling is dat de gebruiker sneller en veiliger kan inloggen en niet voor elke organisatie een apart account en wachtwoord hoeft te gebruiken en de gegevens dus ook maar een keer hoeft te delen.

Volgens nieuwe regels moeten alle landen van de Europese Unie uiterlijk eind 2027 een nieuw systeem hebben ontwikkeld zodat mensen digitaal hun identiteit en persoonlijke gegevens kunnen delen. Volgens de initiatiefnemers is dit daarom het juiste moment om het te ontwikkelen.

Europese aanbieders

Ook is het de bedoeling dat MyCheck volledig op Europese aanbieders draait. Een woordvoerder van Rabobank laat weten dat "het nog te vroeg is om te zeggen dat het zonder afhankelijkheid van niet-Europese aanbieders kan", maar dat het uitgangspunt wel "Europese onafhankelijkheid" is.

Naar eigen zeggen is MyCheck een Nederlands alternatief voor vergelijkbare diensten van grote internationale technologiebedrijven en is daarmee van strategisch nationaal belang. De app lijkt heel erg op itsme, dat sinds juni werd gelanceerd als opvolger van iDIN. Die organisatie, waarbij onder meer ASR, PostNL, BKR en PSV zijn aangesloten, identificeert via de bank, waarna gebruikers in een app eveneens hun identiteit koppelen. Itsme is actief in 32 landen, waaronder in Nederland, maar is een Belgische identificatieapp.