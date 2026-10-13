UTRECHT (ANP) - Treinen van NS zijn dinsdag wat viezer dan normaal door een staking van schoonmakers, laat een woordvoerster van NS weten. Reizigers kunnen daar overlast van hebben, maar volgens de NS is de impact van de staking wel te overzien. Ook op Schiphol leggen schoonmakers het werk neer. Daar helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden.

Vakbond FNV heeft schoonmakers opnieuw opgeroepen om het werk neer te leggen als protest tegen de cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. De staking begon afgelopen vrijdag en duurt nog tot en met woensdag. Dinsdag zijn schoonmakers samengekomen in Utrecht.

Gevolgen van de staking zijn meer te merken in treinen dan op de stations, vertelt de NS-woordvoerster. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien.

Vorige maand legden schoonmakers ook al een week het werk neer uit onvrede over de gesloten cao.