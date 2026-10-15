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Groothandel Sligro merkt dat consument minder vaak uit eten gaat

15 okt , 8:21Zakelijk
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ANP
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VEGHEL (ANP) - Groothandelsbedrijf Sligro, een belangrijke leverancier aan de Nederlandse horeca, blijft last houden van consumenten die terughoudender zijn met hun bestedingen in restaurants en cafés. De omzet van het bedrijf liep in het afgelopen kwartaal iets terug.
"Inflatie van goederenprijzen, stijgende rentetarieven en vooral de sterk gestegen energieprijzen zijn hiervan de belangrijkste oorzaken", meldt Sligro. Volgens het bedrijf bezochten consumenten hierdoor dit jaar restaurants en cafés aanzienlijk minder vaak. "Tijdens de zomermaanden was deze daling zelfs nog sterker. Dit effect is in België groter dan in Nederland", maakte Sligro bekend.
De omzet in het derde kwartaal kwam uit op 660 miljoen euro. Dat is ongeveer 4 miljoen euro, ofwel 0,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. "Hoewel we niet tevreden zijn met deze resultaten, accepteren we de gevolgen van de marktomstandigheden waarmee we momenteel worden geconfronteerd", aldus de horecagroothandel.
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