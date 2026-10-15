Het Deense hof heeft donderdag ter gelegenheid van de 21e verjaardag van kroonprins Christian een reeks nieuwe portretten van hem gedeeld. Op de foto's is de oudste zoon van koning Frederik en koningin Mary voor het eerst geportretteerd in het galauniform van de Koninklijke Lijfgarde.

Op de foto's draagt Christian het Grootcommandeurskruis van de Orde van de Dannebrog, dat zijn vader hem ter gelegenheid van zijn verjaardag heeft toegekend. Grootcommandeur is de hoogste graad van de Orde van de Dannebrog, een Deense ridderorde die alleen wordt toegekend aan vorstelijke personen die al ridder in de Orde van de Olifant zijn, aldus het Deense hof.

Christian draagt verder twee borststerren en een rij herinnerings- en gedenkmedailles, die de 21-jarige prins heeft ontvangen. Het Deense hof laat weten dat de foto's enkele weken geleden gemaakt zijn op Amalienborg.

De Deense kroonprins heeft een militaire opleiding gedaan en werkt sinds augustus als pelotonscommandant bij de Koninklijke Lijfwacht in Høvelte. Kort voor de zomer behaalde hij zijn luitenantsdiploma en werd hij benoemd tot tweede luitenant bij het Garderegiment Hussars. Hij treedt daarnaast op als reservestaatshoofd.