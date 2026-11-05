NEW YORK (ANP) - Techaandelen kelderden donderdag op de aandelenbeurzen in New York, waardoor Wall Street zijn slechtste beursdag sinds april vorig jaar doormaakte. Beleggers vrezen dat de Democratische overwinning bij midtermverkiezingen grote gevolgen kan hebben voor de opmars van kunstmatige intelligentie (AI). Mogelijk volgen er straks strengere regels en zien bedrijven zich genoodzaakt om hun forse investeringen in AI te temperen. Daardoor gingen AI-gerelateerde aandelen massaal in de uitverkoop.

De brede S&P 500-index eindigde 4,4 procent lager. In de techsector is voor duizenden miljarden aan beurswaarde in rook opgegaan.