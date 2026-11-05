Dj Jamback heeft de SLAM! Next Gen Award gewonnen. De 29-jarige Jake Schensema, zoals Jamback echt heet, is volgens de jury het meest veelbelovende dj-talent van Nederland in 2026. De dj werd donderdag verrast met de prijs in de Avondshow van Jarno van der Wielen en Jesper Kleynen op SLAM!

De jury bestaat uit prominente Nederlandse dj's, onder wie Lucas & Steve, Armin van Buuren, Olivier Heldens en Nicky Romero. Heldens en Lucas & Steve hebben onder meer bewondering voor de track Positive, die Jamback in 2025 uitbracht. "Met Jamback kan je er gewoon niet omheen, zijn hit viel zo erg op", aldus Heldens.

Eerdere jaren werd de prijs gewonnen door onder anderen Mau P, Mr. Belt & Wezol en Benwal.