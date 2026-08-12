DEN HAAG (ANP) - Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden pensioenverhoging tegemoetzien. Dankzij positieve rendementen hebben Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en bpfBOUW hun financiële situatie in het tweede kwartaal duidelijk verbeterd.

Volgens voorlopige inschattingen van PFZW en bpfBOUW kunnen de uitkeringen straks met ongeveer 0,6 procent worden verhoogd. Metaalfonds PMT gaat op basis van de financiële situatie per eind juni uit van een plus van 0,5 procent. Het gaat wel om een indicatie of momentopname. De daadwerkelijke gevolgen voor pensioenuitkeringen in 2027 worden pas bepaald op basis van de cijfers per eind september.

In het eerste kwartaal ondervonden de fondsen nog fikse hinder van de oorlog in het Midden-Oosten en een gedaalde rente. De pensioenopbouw van bij elkaar miljoenen deelnemers liep hierdoor schade op. In het tweede kwartaal ging het financieel beduidend beter met de fondsen.

Recordstanden aandelenmarkten

Dat is vooral te danken aan recente recordstanden op de aandelenmarkten, mede door het grote enthousiasme bij beleggers over kunstmatige intelligentie. Techbedrijven en chipfondsen zijn daardoor flink in waarde gestegen. Ook is de onrust op de beurzen over de oorlog in het Midden-Oosten wat afgenomen.

"De beleggingsresultaten over dit kwartaal zijn positief, waarbij met name de aandelenrendementen er positief uitspringen", zegt Caspar Vlaar, voorzitter namens de werknemers en pensioengerechtigden bij PMT. "Daarmee is het negatieve effect uit het eerste kwartaal voor de meeste deelnemers grotendeels ingehaald. De verschillen tussen het eerste en tweede kwartaal laten goed zien dat deze resultaten momentopnames zijn."

Buffer

Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gingen de pensioenen bij de drie grote fondsen begin dit jaar nog fors omhoog. Dat kwam omdat toen een deel van de buffer werd verdeeld. Zo'n grote verhoging lijkt er volgend jaar hoe dan ook niet in te zitten.

Van de grote fondsen zijn ambtenaren- en onderwijzerspensioenfonds ABP en metalektrofonds PME nog niet over naar het nieuwe stelsel. Zij kwamen vorige maand al met hun kwartaalberichten. ABP hintte erop dat deelnemers van het grootste pensioenfonds van Nederland straks mogelijk een extra pensioenverhoging kunnen verwachten. ABP gaat komende jaarwisseling over naar het nieuwe stelsel.