SALZBURG (ANP) - Paris Saint-Germain heeft ten koste van Aston Villa voor het tweede jaar op rij de Europese Supercup gewonnen. Désiré Doué maakte na een uur het winnende doelpunt in Salzburg: 2-1. Bij Europa League-winnaar Aston Villa speelden de Nederlandse doelman Marco Bizot en verdediger Ian Maatsen de hele wedstrijd mee, Lamare Bogarde viel in.

De Georgiër Khvicha Kvaratskhelia opende in de twintigste minuut de score namens de winnaar van de afgelopen twee edities van de Champions League. De aanvaller dribbelde naar binnen en schoot hoog raak in de korte hoek. De 17-jarige debutant Brian Madjo maakte vlak voor rust gelijk na een voorzet van John McGinn.

Na een uur scoorde Doué op aangeven van Ousmane Dembélé, maar eerst leek de treffer niet door te gaan vanwege buitenspel. De VAR constateerde dat daar geen sprake van was. Het duel stond onder leiding van de Somaliër Omar Artan, de scheidsrechter die voor het afgelopen WK voetbal de toegang tot de VS werd geweigerd.

PSG veroverde vorig jaar zijn eerste Europese Supercup door Tottenham Hotspur te kloppen na strafschoppen.