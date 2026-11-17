LOS ANGELES (ANP) - De game Grand Theft Auto (GTA) VI, die in de nacht van woensdag op donderdag uitkomt, is de grote favoriet bij de Game Awards. Het spel is genomineerd in acht categorieën, waaronder de belangrijkste, Game of the Year. De winnaars worden op 10 december bekendgemaakt.

In de categorie Game of the Year moet GTA VI het opnemen tegen vijf andere games, waaronder de James Bond-game 007 First Light en The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

GTA VI maakt ook kans op de awards voor beste actiegame, gameregie, verhaallijn, visuele regie, muziek en audio-ontwerp. Actrice Manni L. Perez, de stem achter het GTA VI-personage Lucia Caminos, kan de prijs voor beste acteerprestatie krijgen.

Ook in Nederland wordt uitgekeken naar de lancering van het langverwachte spel. Elektronicaketens Coolblue en MediaMarkt lieten eerder al weten dat de game veelvuldig is besteld. Voor Coolblue is het "de grootste gamelancering ooit" en bij MediaMarkt ligt het aantal bestellingen "erg hoog".