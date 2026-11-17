Bij het parket Oost-Vlaanderen heeft zich een vierde persoon gemeld met een aanklacht tegen influencer Bruine Mehdi, die tot voor kort meedeed in de Vlaamse versie van het programma De Slimste Mens. De nieuwe klacht wordt volgens persbureau Belga toegevoegd aan het onderzoek dat al wordt gedaan naar de 32-jarige Mehdi. Daarnaast melden Belgische media als VRT NWS en Het Laatste Nieuws dat er ook een vijfde klacht tegen hem zou zijn ingediend.

Tegen Mehdi liepen al drie klachten. De contentcreator zou meerdere vrouwen zonder toestemming hebben gefilmd tijdens de seks. Ook zou hij zonder toestemming seksuele handelingen hebben verricht bij een vrouw terwijl ze geboeid was. Een andere vrouw zou bewusteloos zijn geweest tijdens seks met Mehdi. Het parket is een onderzoek naar hem gestart. Zij doen voorlopig geen mededelingen over het onderzoek of de exacte inhoud van de aanklachten.

Mehdi El Hadri, zoals zijn eigen naam luidt, deed mee aan het huidige seizoen van De Slimste Mens. Vanwege het onderzoek heeft hij zich teruggetrokken uit de finaleweek van het programma. Volgens zijn advocaat heeft hij tot nu toe alle aanklachten tegen hem ontkend.