Hackers benaderen klanten en medewerkers van flitsbezorger Flink

DEN HAAG (ANP) - Cybercriminelen benaderen momenteel klanten en medewerkers van Flink met betalingsverzoeken. Dat gebeurt nadat de flitsbezorger is getroffen door een datalek, bevestigt Flink na berichtgeving door de NOS.

"Onbevoegden" hebben toegang gehad tot gegevens in een van de interne systemen van het bedrijf, aldus Flink. De flitsbezorger meldt niet om wat voor data het gaat. Wachtwoorden, betaalgegevens, bankrekeninggegevens en betaalkaartgegevens zijn volgens Flink niet getroffen.

De bezorger meldt in de verklaring niet welke gegevens wel zijn buitgemaakt en van hoeveel mensen. De NOS meldde dat het mogelijk om naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummers en bestelgeschiedenis gaat en dat de hackers claimen de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers in handen te hebben.

'Zeer serieus'

Mensen die door de hackers zijn benaderd, worden door Flink "dringend" geadviseerd om niet te reageren en niet te betalen. Flink zegt het incident "zeer serieus" te nemen en dat de betreffende toegang "direct" is geblokkeerd.

Het bedrijf laat weten aanvullende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en dat samen met externe experts een "uitgebreid" onderzoek is gestart. Ook heeft Flink de privacytoezichthouders op de hoogte gesteld en aangifte gedaan.

Cryptovaluta

Verder meldt de flitsbezorger dat het beschermen van klanten en medewerkers en hun data en het informeren van alle mogelijke gedupeerden de "eerste prioriteit" is. "Om het onderzoek van de autoriteiten niet te belemmeren, kunnen we op dit moment geen verdere details delen", stelt Flink.

Het bedrijf zegt ook niet om wat voor betalingen het gaat. De NOS, die communicatie van de hackers heeft ingezien, meldde dat het gaat om een bedrag van zo'n 10 tot 15 euro aan cryptovaluta per persoon.