Verslaggeving rond Trump hervat na mediaverbod Witte Huis

Amerikaanse media hervatten hun verslaggeving rond president Donald Trump, melden onder meer The New York Times en CNN-journalist Kristen Holmes.

Dat laatste medium werd samen met Politico en MS Now recentelijk door Trump de toegang tot het Witte Huis ontzegd, schijnbaar zonder directe aanleiding. Volgens Trump zouden de media nepnieuws verspreiden.

De stap leidde tot grote ophef in de VS, waarna de zogenoemde tv-perspool - een kerngroep van vijf grote tv-media die ruw materiaal opnemen en met elkaar delen, waaronder CNN - collectief besloot Trump en evenementen rondom hem niet meer te verslaan. Ook het Republikeinsgezinde Fox News sloot zich aan bij de oproep.

Spoedzitting

Na een spoedzitting oordeelde een rechter deze week dat de maatregel in ieder geval twee weken niet mocht ingaan, lopende de rechtszaak. Na korte onenigheid rond alsnog geweigerde perspassen kregen alle drie de media weer toegang tot het Witte Huis.

Onduidelijk is of de maatregel na afloop van de opschortingstermijn alsnog van kracht wordt.