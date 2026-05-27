Heijmans gaat gevangenis Heerhugowaard verbouwen voor 83 miljoen

HEERHUGOWAARD (ANP) - Bouwbedrijf Heijmans heeft een opdracht gekregen voor de verbouwing van de penitentiaire inrichting (PI) van Heerhugowaard. De verbouwing van de gevangenis begint in januari volgend jaar en zal ongeveer 4,5 jaar duren. De opdracht levert Heijmans 83 miljoen euro aan omzet op.

Verschillende gebouwen van de gevangenis zijn dertig jaar oud en moeten daarom worden gerenoveerd en gemoderniseerd, waaronder verduurzaming van technische installaties. Ook wordt het entree- en kantoorgebouw vernieuwd, met onder meer een nieuwe bezoekafdeling, verbeteringen bij personeelsvoorzieningen en een moderne medische dienst. De werkzaamheden vinden plaats terwijl de gevangenis in gebruik blijft.

Heijmans kreeg de opdracht na een Europese aanbesteding door het Rijksvastgoedbedrijf, dat dit uitvoert voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het bedrijf voerde eerder ook al bouw- en onderhoudsprojecten van beveiligde faciliteiten uit, zoals de PI's in Leeuwarden, Nieuwersluis, Ter Apel en Zwolle en de rechtbank in Amsterdam.