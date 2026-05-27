Bad Bunny is te horen als pizza in Toy Story 5

Bad Bunny heeft een kleine rol als stemacteur in de nieuwe Toy Story-film. Disney meldt dat de Puerto Ricaanse zanger "een cameo-stem" heeft als het nieuwe personage "Pizza met Zonnebril".

"Pizza met Zonnebril is moeiteloos cool en mysterieus, en maakt deel uit van een kleine maar hechte gemeenschap van vergeten speelgoed dat in een verlaten schuurtje woont", aldus Disney. De wereldberoemde zanger heeft eerder al zijn acteertalent laten zien met bijrollen in Bullet Train en Caught Stealing. Ook bemachtigde hij recent de hoofdrol in een nieuwe film over Puerto Rico.

Ook de Schotse acteur Alan Cumming heeft zich bij de cast gevoegd voor een kleine stemrol in Toy Story 5. Hij speelt Evil Bullseye, volgens het persbericht het "speelse alter ego" van Woodys paard. De stemmen van personages Woody en Buzz Lightyear worden, net als in de vorige films, ingesproken door respectievelijk Tom Hanks en Tim Allen. In de nieuwe film wordt het speelgoed geconfronteerd met de moderne technologie.