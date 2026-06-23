Heineken benoemt koffiebaas Oliveira tot nieuwe topman

AMSTERDAM (ANP) - Heineken heeft Rafael Oliveira benoemd tot nieuwe topman van de bierbrouwer. Hij volgt topman Dolf van den Brink op, die in januari aankondigde te vertrekken. Oliveira was tot voor kort de topman van koffie- en theeconcern JDE Peet's, bekend van Douwe Egberts en Pickwick.

Van den Brink trad op 31 mei af, waarna het bedrijf zonder topbestuurder kwam te zitten. Hij blijft nog acht maanden in een adviserende rol beschikbaar voor het Nederlandse concern. Oliveira begint na een buitengewone aandeelhoudersvergadering op 1 oktober als hoogste baas bij de bierbrouwer.