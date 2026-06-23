Ingrid Alexandra en Sverre Magnus zien zege Noorwegen op WK

De Noorse prinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Sverre Magnus hebben samen het Noorse elftal aangemoedigd in de Verenigde Staten bij het WK voetbal. De Noorse ploeg won met 3-2 van Senegal. Op Instagram deelt het Noorse koningshuis beelden van Ingrid Alexandra en Sverre Magnus op de tribune van het New Jersey Stadium.

De prins en prinses dragen een shirt van het Noorse elftal en een voetbalsjaal om hun nek. Op de beelden is onder meer te zien hoe de twee elkaar omhelzen en een filmpje van andere Noorse supporters die de zogenoemde 'Viking row' uitvoeren, waarbij ze een roeibeweging maken op de tribune.

De Noorse koning Harald zei eerder te verwachten dat kroonprins Haakon en Sverre Magnus naar het WK zouden afreizen. Door de longtransplantatie van kroonprinses Mette-Marit heeft Haakon zijn schema aangepast om in de periode na de operatie bij zijn vrouw te kunnen zijn.