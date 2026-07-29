Hermès groeit ondanks tegenwind in Midden-Oosten en China

PARIJS (ANP) - De Franse maker van luxegoederen Hermès, vooral bekend van zijn zijden sjaals en peperdure tassen, heeft de verkopen in de eerste helft van dit jaar weten op te voeren. Het modehuis had wel veel last van de oorlog in het Midden-Oosten, waar veel vermogende klanten luxeproducten kopen.

Toch ging de totale omzet van het concern met 6 procent omhoog tot 8,2 miljard euro. Hermès deed vooral goede zaken in de Verenigde Staten, waar de verkopen met ruim 15 procent toenamen. Ook in Japan en Europa klommen de verkopen, met respectievelijk 11 en 6 procent. De belangrijke Chinese markt laat echter nog altijd nauwelijks herstel zien. China was in de eerste helft van het jaar goed voor 43 procent van de totale omzet.

In het Midden-Oosten werd ruim 4 procent minder uitgegeven aan de Birkin- en Kelly-handtassen en andere producten van Hermès. Vooral in de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Qatar en Bahrein liepen de omzetten terug. De tassen die het bedrijf verkoopt, kosten minstens 10.000 dollar.