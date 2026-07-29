Bioscopen zetten al extra zalen in voor nieuwe Spider-Man

De nieuwe Marvel-film Spider-Man: A Brand New Day is nu al een hit in de Nederlandse bioscopen. In de voorverkoop zijn al meer dan 100.000 tickets verkocht voor de film, die vanaf woensdag pas te zien is. Meerdere bioscoopketens gaan waar mogelijk de komende dagen extra zalen en vertoningen toevoegen. Dat hebben woordvoerders van Pathé en Kinepolis laten weten.

In de zalen van Pathé zien op woensdag alleen al meer dan 35.000 mensen de nieuwe Spider-Man. "Daarmee is het de op een na grootste openingsdag ooit voor een Marvel-film bij Pathé", aldus een woordvoerder. Brand New Day is de 38e film in de langlopende superheldenreeks. "Alleen Avengers: Endgame wist in 2019 meer bezoekers te trekken op de eerste releasedag." In de zalen waar Spider-Man draait, is meer dan 98 procent van alle stoelen gevuld.

Ook Kinepolis bevestigt deze stormloop. "We hebben Spider-Man volop ingezet waar mogelijk", meldt een woordvoerder. De keten zet in op meer speciale vertoningen in zalen zoals ScreenX. "In Utrecht hebben we de zaal zelfs thematisch helemaal aangekleed", aldus de zegsman.

In Spider-Man: Brand New Day is te zien hoe tiener Peter Parker zijn leven weer oppakt in een wereld waarin niemand meer weet wie hij is. In de derde film werd het geheugen van de inwoners van New York gewist. De hoofdrollen worden gespeeld door Tom Holland en Zendaya. Ook de trailer van de film verpulverde in maart al records. Het eerste voorfilmpje werd in de eerste 24 uur meer dan 718 miljoen keer bekeken.